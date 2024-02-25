О том, что регулярность пожертвований от граждан Украины только увеличивается, а процент тех, кто намерен приобщаться к благотворительной или волонтерской деятельности, время от времени, нарастает, при этом, не меняется с февраля 2023-го года, оставшись на отметке в 44%, пишет «НБН», ссылаясь на материал, размещенный на официальной странице исследовательской компании «Gradus Research».

Кроме того, на готовность продолжать борьбу за свою страну, указывает тот факт, что уровень официального трудоустройства (позволяет отчислять налоги в госбюджет, тем самым обеспечиваю отчисления на армию) подрос почти в 2 раза с мая позапрошлого года, и на данный момент достиг 61 процента. Также, вдвое больше респондентов уверены в стабильности своего дохода в грядущем (48 процентов по состоянию на февраль, и 25 процентов в мае 2022-го года).

В целом, результаты исследования выглядят нижеуказанным образом:

Фото — скріншот gradus.app

Фото — скріншот gradus.app

Ранее мы писали о том, какие две страны перешли в категорию недружественных для граждан Украины.