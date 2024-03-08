О том, что в преддверии псевдовыборов на левобережье Херсонской области, оккупационные власти ужесточили способы оказания давления на местных жителей, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, озвученное во время трансляции телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, «власти» ВОТ (временно оккупированные территории) Херсонщины приступили к подворовым обходам, стремясь побыстрее осуществить так называемое «досрочное голосование», якобы проводящееся лишь с маломобильными группами населения (лица с инвалидностью и пенсионеры).

Подобными методами, оккупанты намереваются совершить максимальную фальсификацию, интенсивно давя на людей проведением осмотров, а на самом деле обысков, не забывая разыскивать граждан, лояльно настроенных к Украине. Кроме того, захватчики «убеждают» под дулом автоматов о наличии социальных «преимуществ» у страны-агрессора, которые сможет предоставить исключительно гражданство РФ. Именно по указанным причинам, некоторые украинцы вынужденно принимают российское гражданство.

Впрочем, поскольку оккупационные администрации разрешили людям голосовать и с паспортами Украины, это указывает на тщетность вышеописанных усилий.

Ранее мы писали о том, что Гуменюк сообщила подробности атаки «Шахедами» на Украину 8-го марта.