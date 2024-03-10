О том, что в течение года, с февраля прошлого года по февраль нынешнего, тарифы на коммунальные услуги подросли, в суммарном и среднем, на 12,7 процента, пишет «НБН», ссылаясь на официальный сайт Государственной службы статистики Украины (Госстат).

В соответствии с данными Госстата, помимо электричества (годовой рост составил 69,7 процента), а также «голубого топлива», горячей воды и теплоснабжения, которые остались в прежних пределах, выросла стоимость нижеуказанных услуг:

уборки мусора — на 4,5 процента;

услуг по управлению многоквартирными жилыми домами — на 4,2 процента;

содержания и ремонта жилья — на 3 процента.

Впрочем, только на две коммунальных услуги цены показали обратную тенденцию, то есть удешевление:

на водоснабжение/водоотвод стали доступнее на 0,8 процента (лишь в отдельных регионах, в основном — также подорожание);

на канализацию — на 0,5 процента.

Фото — ukrstat.gov.ua

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