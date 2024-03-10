О том, что в течение года, с февраля прошлого года по февраль нынешнего, тарифы на коммунальные услуги подросли, в суммарном и среднем, на 12,7 процента, пишет «НБН», ссылаясь на официальный сайт Государственной службы статистики Украины (Госстат).
В соответствии с данными Госстата, помимо электричества (годовой рост составил 69,7 процента), а также «голубого топлива», горячей воды и теплоснабжения, которые остались в прежних пределах, выросла стоимость нижеуказанных услуг:
- уборки мусора — на 4,5 процента;
- услуг по управлению многоквартирными жилыми домами — на 4,2 процента;
- содержания и ремонта жилья — на 3 процента.
Впрочем, только на две коммунальных услуги цены показали обратную тенденцию, то есть удешевление:
- на водоснабжение/водоотвод стали доступнее на 0,8 процента (лишь в отдельных регионах, в основном — также подорожание);
- на канализацию — на 0,5 процента.
Ранее мы информировали о том, как в течение последних месяцев «подскочила» стоимость продуктов питания.
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