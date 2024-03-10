О том, что для удара по Мирнограду путинская армия применила вовсе не модифицированные ракеты от ЗРК С-300, а улучшенные авиационные бомбы, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Таврия» Дмитрия Лыховия, прозвучавшее в эфире телемарафона на YoTube-канале «ТСН».

По словам Лыховия, исходя из уточненных данных, предоставленных Нацполицией, «освободители» использовали 3-ри планирующие авиабомбы УМПБ Д-30 СН, являющихся следующим этапом развития корректируемых и фугасных авиабомб (КАБов и ФАБов).

Спикер ОСГВ «Таврия» подчеркнул — указанная разновидность авиабомб, судя по всему, барражирующая, то есть отличающаяся расширенными функциями планирования и дополнительными силовыми установками (двигателями).

Лыховий акцентировал:

К сожалению, нам надо готовиться к новым вызовам, к новым задачам ПВО в борьбе с этими улучшенными авиабомбами.

Ранее мы писали о том, что в Донецкой ОВА показывали кадры разрушенного Мирнограда.