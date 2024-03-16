О том, что утром этой субботы, 16-го марта, несколько ударных беспилотников осуществили результативную атаку на два НПЗ, расположенных в Самарской области РФ, пишет «НБН», ссылаясь на российские Telegram-каналы «Baza» и «Город Сызрань».

Как стало известно, удары БПЛА произошли в 6 утра по времени Москвы: один из дронов угодил в нефтеперерабатывающий завод в Сызрани, вызвав масштабное возгорания на площади в 500 квадратных метров, а ряд других беспилотников провел эффективную атаку на Новокуйбышевский НПЗ, также спровоцировав пожар.

Местные очевидцы инцидентов утверждают, что из-за пожара на НПЗ «Роснефти» в Сызрани, вероятно, повреждена установка из двух ректификационных колонн, являющихся «сердцем завода», то есть перегонка нефти могла остановиться.

Ранее мы писали о том, что ночью 15-го марта в Калужской области дроны ударили по НПЗ.