О том, что в период комбинированной атаки на нашу страну, в вышеописанном регионе зафиксировано попадание 21 ракеты, и сейчас идет устранение последствий военного преступления оккупантов, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Синегубова, практически все вражеские ракеты угодили в объекты энергетической инфраструктуры. На данный момент, благодаря поэтапному устранению последствий попаданий, появилась возможность понемногу возобновлять электроснабжение бытовых потребителей.

Кроме того, получилось возобновить функционирование подключения к телефонным номерам экстренных служб, одновременно удержав «на плаву» критическую инфраструктуру административного центра региона и самой области.

Впрочем, вопреки таким позитивным новостям, обстановка в городе и области остается достаточно сложной — над решением ряда проблем не прекратят круглосуточно работать энергетики, ГСЧС и все соответствующие службы.

Глава Харьковской ОВА резюмировал:

Но потребители в скором времени заметят результаты нашей работы.

Ранее мы писали о том, что Федоров показывал последствия ракетного удара по Запорожью.