О том, как Кремль намеревается воспользоваться данной трагедией, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение спикера Государственного департамента США Мэтью Миллера, опубликованное в «Голосе Америки».

По словам Миллера, российские власти осознанно продвигают пропаганду и дезинформацию с абсолютно очевидными целями — террористический акт в «Крокус Сити Холл», «этот трагический инцидент», в котором, «к сожалению», погибла масса российских граждан, будет максимально использован для оправдания собственной агрессии [РФ] против Украины.

Спикер Госдепа США подчеркнул, что Москва сознательно не придает значения ключевым фактам, а лишь придумывает вымышленные свидетельства, «чтобы поддержать то, что они хотят сделать [в Украине]».

Миллер резюмировал:

Они [Россия] так поступали с начала этой войны и, к сожалению, так они поступают и сейчас.

Ранее мы писали о том, что в ГУР МОУ объясняли, попытается ли РФ воспользоваться подмосковным терактом для эскалации войны в Украине.