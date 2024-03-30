О том, что подобные инициативы оккупационных администраций на ВОТ выглядят достаточно сказочно, поскольку в действительности являются лишь «показухой», предназначенной для кремлевского начальства и активного вливания нарративов Москвы «в мозг» электората страны-агрессора, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, размещенное в Telegram-канале главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

По словам Федорова, захватчики осознанно врут касательно возможности размещения «двух миллионов туристов» из РФ, так как проигнорировали или «забыли» несколько весьма важных уточнений:

большая часть отелей и баз отдыха на ВОТ Запорожья используется для расселения «живой силы» путинской армии, а в гостевых домиках поместили «гастарбайтеров» из Средней Азии;

в течение прошлого летнего сезона, процент заполненности баз отдыха на ВОТ составлял не более 10;

множество туристических баз разграблены самими «освободителями», а инфраструктура приведена в запущенное состояние.

Ранее мы писали о том, что Федоров показывал последствия коварного российского удара по Запорожью 22 марта.