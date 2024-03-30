О том, что в период осуществления данной ночной атаки, армия Путина попыталась выявить и отыскать пути обхода украинских систем ПВО, и это, судя по всему, свидетельствует о подготовке новых массированных обстрелов нашей страны, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное спикером ОК «Юг» Наталией Гуменюк в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, сам факт того, что враги снова стремятся прокладывать маршруты своих дронов-камикадзе с целью обнаружения и обхода систем ПВО, может косвенно указывать — подобная маломощная, по сравнению с другими, атака, возможно, является предвестником последующих ударов, когда захватчики проведут сбор определенной информации.

Спикер ОК «Юг» добавила, что после «приземления» Украиной нескольких самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, у врага скопился ряд существенных проблем, касающихся получения вышеописанных сведений, — «в результате чего они активизируют деятельность беспилотных разведчиков».

Ранее мы писали о том, что Гуменюк называла регионы, в которых существует повышенная опасность применения Россией модернизированных авиабомб.