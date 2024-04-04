О том, как французский лидер Эммануэль Макрон удивленно прокомментировал нелепые предположения Кремля касательно вероятного участия Парижа в недавнем теракте в подмосковном «Крокус Сити Холл», пишет «НБН», ссылаясь на материал France24.

По словам Макрона, поговорившему с местными журналистами, вышеописанные «вбросы» российского генералитета — «странные и угрожающие», но не являются чем-то совершенно новым.

Президент Франции добавил — все эти заявления Шойгу, если выразить «другими словами», попросту «смешны». Кроме того, Макрон подчеркнул — такие высказывания со стороны высшего командования государства-террориста, о том, что якобы Франция «может стоять за этим, или что за этим стоят украинцы», — не несут никакого смысла, так как «не отвечают действительности», и сделаны лишь ради «манипуляции информацией» (входит в «арсенал» РФ).

Ранее мы писали о том, что после разговора с Лекорню у Шойгу заявляли о готовности к диалогу по Украине.