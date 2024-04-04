О том, что на протяжении последних двух недель армия Путина интенсивнее штурмует позиции Сил Обороны на всем театре боевых действий, но на некоторых направлениях оккупанты не могут похвалиться успехами, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

В частности, 20 марта ВСУ смогли отбить серьезный российский механизированный штурм на Лимано-Купянском направлении, позднее опубликовав геолокационные кадры, на которых видна «утилизированная» техника врага у Тернов. Кроме того, уже через 10 дней, 30 марта, защитники нанесли поражение идентичной вражеской атаке у Тоненького, в которую «вторая армия мира» бросила 36 танков и 12 БМП.

Аналитики ISW добавили — вероятно, российско-оккупационная армия усилит механизированные штурмы из-за опасения прихода весеннего тепла, так как влияние топкой местности станет более заметным и усложнит ведение данной разновидности маневренной войны, не исключая использование захватчиками дефицита военной техники у Сил Обороны Украины вследствие задержки ожидаемой помощи Запада в сфере безопасности.

Ранее мы писали о том, что в ISW заявляли о выходе Украины на новый этап ударов по глубокому тылу РФ.