О том, что в результате ночной российской атаки на этот прифронтовой город зафиксирована гибель 6 человек, и еще минимум 10 граждан — ранены, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Facebook-профиле главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По словам Синегубова, у 10 раненых людей — взрывные травмы различной степени тяжести и ранения от осколков. В целом, состояние здоровья пострадавших варьируется от легкого до среднего уровня.

В соответствии с данными главы Харьковской ОВА, самому молодому пострадавшему исполнилось 23 года — у него взрывная травма и осколочные ранения, в среднем состоянии — 25-летняя и 71-летняя женщины, 6 мужчин в возрасте от 35 до 85 лет, а у остальных пострадавших, — легкие ранения.

Кроме того, задокументированы повреждения жилых многоэтажек, автозаправочной станции, магазина и автомобиля, то есть у исключительно гражданских объектов.

Фото — facebook.com/synegubov.official

Фото — facebook.com/synegubov.official

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