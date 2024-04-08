О том, что для окончательного принятия вышеописанного пакета финпомощи Украине, необходимо поначалу убедиться — все предоставленные средства направляются именно на оружие, и их можно будет отследить, пишет «НБН», ссылаясь на заявление сенатор США от Республиканской партии Джони Эрнст, опубликованное в эксклюзивном интервью для «Радіо Свобода».

Вышеописанное замечание Эрнст озвучила, отвечая на вопрос, касающийся приемлемых для республиканцев и демократов условиях, позволяющих оперативно и результативно провести голосования по проекту, предложенному спикером Конгресса США Майком Джонсоном.

Сенатор-республиканец объяснила свою точку зрения:

Необходимо убедиться, что американская общественность понимает — мы можем следить за тем, как расходуются все эти доллары.

Ранее мы писали о том, что голосование в Палате представителей США относительно продолжения военной поддержки Украины состоится не ранее середины апреля.