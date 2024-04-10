О том, что сегодня, 10 апреля, наша страна получила новый груз с немецкой военной помощью, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу федерального правительства Германии.

Как стало известно, вскоре Силы Обороны смогут использовать:

одну гусеничную спецмашину повышенной проходимости Warthog;

6 000 штук 155-мм боеприпасов;

16 БПЛА разведывательного типа VECTOR плюс запчасти к ним;

30 БПЛА разведывательного типа RQ-35 HEIDRUN;

30 усилителей частотного диапазона для средств борьбы с БПЛА;

два саперных танка для разминирования WISENT-1 плюс запчасти к нему;

11 дистанционно-управляемых защищенных мобильных комплексов для разминирования;

три минных трала;

70 тепловизоров;

24 подвесных двигателей;

1 млн стрелковых боеприпасов;

680 штурмовых винтовок MK-556;

50 высокоточных винтовок HLR-338 плюс БК к ним на 60 000 патронов;

105 винтовок CR-308.

Ранее мы писали о том, что Зеленский объяснял, почему Шольц отказывается предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.