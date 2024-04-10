О том, что сегодня, 10 апреля, наша страна получила новый груз с немецкой военной помощью, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу федерального правительства Германии.
Как стало известно, вскоре Силы Обороны смогут использовать:
- одну гусеничную спецмашину повышенной проходимости Warthog;
- 6 000 штук 155-мм боеприпасов;
- 16 БПЛА разведывательного типа VECTOR плюс запчасти к ним;
- 30 БПЛА разведывательного типа RQ-35 HEIDRUN;
- 30 усилителей частотного диапазона для средств борьбы с БПЛА;
- два саперных танка для разминирования WISENT-1 плюс запчасти к нему;
- 11 дистанционно-управляемых защищенных мобильных комплексов для разминирования;
- три минных трала;
- 70 тепловизоров;
- 24 подвесных двигателей;
- 1 млн стрелковых боеприпасов;
- 680 штурмовых винтовок MK-556;
- 50 высокоточных винтовок HLR-338 плюс БК к ним на 60 000 патронов;
- 105 винтовок CR-308.
Ранее мы писали о том, что Зеленский объяснял, почему Шольц отказывается предоставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus.
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