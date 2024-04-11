О том, что мартовско-апрельская интенсификация в нанесении комбинированных ударов по нашей стране объясняется просто — армия Путина пытается наверстать зимние «паузы» в атаках, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера ГУР Минобороны Украины Андрея Юсова, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Юсова, четко наблюдается тенденция — захватчики наносят удары именно по гражданским объектам, не имеющим никакого отношения к военно-оборонной инфраструктуре. То есть страна-агрессор умышленно делает ставку на причинение как можно больших разрушений и повреждений объектам гражданской инфраструктуры ради усложнения жизни мирного населения и усугубления гуманитарных проблем в Украине.

Спикер ГУР МОУ добавил — то, что оккупанты не смогли осуществить в зимний период по организационным причинам, «они пытаются догнать сейчас», и, первую очередь, это относится к уничтожению украинской энергосистемы.

Юсова акцентировал:

И [меры] противодействие этим [военным] преступлениям [РФ] также известно, и украинское руководство поговорит об этом вслух на весь мир.

Ранее мы писали о том, что Зеленский сообщал количество ракет и «Шахедов», которыми оккупанты ударили по Украине ночью 11 апреля.