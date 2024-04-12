О том, что подобное отклонение от прогноза было обеспечено динамикой составляющих, имеющих непредсказуемые свойства, например, стоимости сырых продуктов питания, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Национального банка Украины (НБУ).

По мнению аналитиков НБУ, ускорение удешевления сырых продуктов (овощи/фрукты) напрямую спровоцировано сезонно-временными факторами, влияние которых, судя по всему, истощится ко второму полугодию 2024 года. В частности, речь идет об эффектах существенных объемов прошлогодних урожаев и мягкого зимнего периода в этом году, включая последствия «транспортного кризиса» у западных границ, — ограничение вывоза агропродукции сказалось на росте динамики предложений определенных продуктов питания на внутреннем рынке страны.

Также, несколько медленнее, чем предполагалось, дорожало автотопливо, как вследствие более сдержанного повышение общемировой стоимости нефти, так и по причине теплой зимы, что определило сниженную потребность в закупке энергоносителей.

Впрочем, ключевое инфляционное давление, на котором отражается текущая монетарная модель НБУ, ослаблялось гораздо умереннее и было близко к прогнозированию банка-регулятора — базовые темпы инфляции в марте «сбросили скорость» лишь до 4,2 процента г/и.

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