О том, что одним из законов, военные, находящихся на территории Украины, освобождаются от внесения процентов по потребительским кредитам (сходно с ранним идентичным документом, который позволил мобилизованным игнорировать начисление штрафов за просрочку коммунальных платежей, займов/долгов по ним), и как такие действия Кремля отразятся на экономической сфере РФ, пишет «НБН», ссылаясь на официальный X-аккаунт Минобороны Великобритании.

Вторым законом, подписанным российским диктатором Владимиром Путиным, вносятся изменения в местный «Трудовой кодекс», запрещающие нанимателям увольнять вдов российских военнослужащих на протяжении года с момента смерти мужа.

Аналитики военной разведки Британии подчеркнули — Москва, судя по всему, приняла эти законы, стремясь успокоить своих военнослужащих, а также финансово поощрить большую численность новобранцев к уходу на службу, гарантируя в обмен государственные льготы, одновременно минимизировав критические настроения со стороны жен погибших оккупантов.

Однако, подобные «платежные каникулы», похоже, хоть и будут стоить правительству страны-агрессора не так много в краткосрочной перспективе, но обязательно спровоцируют негативные долгосрочные последствия для российской экономической ситуации в целом, минимизируя перспективы развития.

Ранее мы писали о том, что британская разведка раскрывала, почему в РФ резко усилят набор контрактников в войска.