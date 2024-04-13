О том, что на данном этапе армия Путина обновила подход к тактике, рассредоточивая свои подразделения на пространстве между селом Работино, освобожденным в период контрнаступления ВСУ летом прошлого года, и селом Вербовое, пишет «НБН», ссылаясь пояснение спикера ОК «Юг» Наталии Гуменюк, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Гуменюк, используя такие относительно новые способы штурма, враги пытаются проверить оборонные позиции украинских защитников на прочность, что, как оказалось, происходит практически на каждом из участков фронта на Запорожском направлении.

Кроме того, российские диверсионно-разведывательные группы не прекращают попыток «просочиться» в Работино, и только зайдя в поселок, «убеждаются, что им не рады», после чего сразу сворачиваются и полностью «упакованные», стремительно откатываются на свои исходные позиции, если еще «могут отправляться».

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что в ОК «Юг» раскрывали, что является «предвестником» массированных ударов оккупантов по Украине.