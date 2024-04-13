О том, что американские чиновники, в определенном смысле, оказались решительнее своих европейских коллег, которые слишком опасаются — подобный шаг якобы нарушит нормы международного право и дестабилизирует обстановку на финансовых рынках, пишет «НБН», ссылаясь на материал Financial Times.

Как стало известно, американским предложением предусматривается предоставление Украине десятков миллиардов евро в качестве долга, то есть под залог ожидаемой прибыли от государственных активов страны-агрессора Российской Федерации. В частности, дело касается активов, замороженных странами Запада, в основном, находящихся в Евросоюзе.

Следует отметить, что такой сценарий был предложен как спикером Палаты представителей Конгресса США республиканцем Майком Джонсоном, так и его «наставником» экс-президентом США Дональдом Трампом, в качестве альтернативной поддержки Украины, обычный вариант которой все еще не одобрили местные законодатели.

Ранее мы писали о том, что СМИ узнавали наиболее вероятные сроки голосования по помощи Украине в Конгрессе США.