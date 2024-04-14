О том, в состоянии ли «вторая армия мира» полностью разрушить дамбу ДнепроГЭС новыми обстрелами, пишет «НБН», ссылаясь на ответ главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, прозвучавший в интервью LIGA.net.

По словам Федорова, высокой степени риска полного уничтожения плотины очередными ударами РФ, на данный момент, не существует, «насколько известно», однако повреждения дамбе нанести могут. Впрочем, масштабы последствий зависят от типа ракет, которые будут применять захватчики.

Кроме того, единственным полноценным способом прикрытия ДнепроГЭС, является получение новых западных ПВО/ПРО Patriot, так как этот важный объект «не спрятать», — станция «немного великовата», и ее никак не передвинуть.

Ранее мы писали о том, что Федоров сообщал, сколько жителей ВОТ Запорожья захвачены в плен РФ, назвав пути выезда из региона.