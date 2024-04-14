О том, что первичные сведения, касающиеся данного ДТП, поступили диспетчерам соответствующей службы утром этого воскресенья, 14 апреля, пишет «НБН», ссылаясь на Facebook-профиль Полиции Киева.

Как стало известно, на место инцидента оперативным дежурным были направлены врачи для оказания помощи, следственно-оперативная группа для фиксации ДТП, а также несколько экипажей патрульной полиции.

Согласно предварительной информации, на 17 километре Брест-Литовского шоссе столкнулись не менее 6 легковых и грузовых автотранспортных средства, в которых травмировались пять человек.

Сейчас как правоохранители, так и медики, не прекращают работать на месте происшествия, а схема ДТП, включая обстоятельства, — устанавливаются.

Фото — facebook.com/UA.KyivPolice

Фото — facebook.com/UA.KyivPolice

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