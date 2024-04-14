О том, что операция пилотов Сил Обороны нашей страны, направленная на ликвидацию российско-оккупационных войск в Луганске, прошла результативно, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в Telegram-канале командующего Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенанта Николая Олещука.

По словам Олещука, после некоторой паузы, уже можно официально поблагодарить летчиков авиации Воздушных Сил за весьма успешную, а главное — результативную атаку на вражеский объект в Луганске, совершенную 13. В частности, украинские пилоты идеально выполнили поставленную задачу и вернулись на базу без потерь.

Командующий Воздушных Сил добавил — подобных ударов по тыловым базам противника станет только больше, в особенности, если Украине предоставят больше западных ракет.

Следует отметить, что местные жители Луганска информировали — удар пришелся по Луганскому машиностроительному заводу, на котором размещалась ремонтная база техники путинской армии.

Ранее мы писали о том, как выглядели последствия вчерашнего «прилета» по военному заводу в Луганске.