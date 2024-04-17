О том, какое мнение имеет Наталия Гуменюк касательно призывов журналистов к ее отстранению с должности руководителя коммуникационного направления ОК «Юг», пишет «НБН», ссылаясь на материал, обнародованный в Telegram-канале «Радіо Свобода».

По словам Гуменюк, вышеописанные журналисты якобы не привели никаких доказательств подобных злоупотреблений, то есть пресс-центр Сил Обороны Юга вовсе не нарушал приказов своего командования.

Напримепр, «медийщики», обвинившие спикера ОК «Юг» в отказе к допуску к освещению глобальных негативных последствий трагедии на Каховской ГЭС попросту соврали, то есть все указанное — «абсолютная неправда».

Представитель ОК «Юг» подчеркнула — ее департамент отработал не менее 800 запросов на протяжении одной недели, хоть и «в упрощенном порядке», так как «учитывал безопасность операций».

Ранее мы писали о том, как Гуменюк прокомментировала атаку ВСУ на военный аэродром под Джанкоем.