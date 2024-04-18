О том, что по мнению верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, все европейские страны обязаны предоставить Киеву собственные вышеописанные системы для усиления украинской защиты неба, пишет «НБН», ссылаясь на материал Reuters.

По словам Борреля, у Евросоюза есть достаточное количество и Patriot, и идентичных противоракетных систем. Все это оружие лишь необходимо «забрать их из наших казарм», в которых они простаивают «на всякий случай». В частности, ПВО/ПРО следует оперативно отправить Украине, где не утихает война.

Верховный дипломат ЕС подчеркнул — в обратной ситуации энергосистема Украины будет полностью разрушена непрекращающимися российскими атаками. Кроме того, ни одно государство на планете не сможет воевать, «не имея электричества дома, на заводах, в Интернете, во всем».

Отдельно Боррель добавил — он сожалеет, а также осуждает американскую «внутреннюю политику», вследствие которой довольно продолжительное время задерживается пакет помощи для Украины.

Ранее мы писали о том, что Боррель упрекал Запад в нежелании передать Украине 7 систем Patriot.