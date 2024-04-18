О том, какие тезисы привел глава военной разведки Украины Кирилл Буданов касательно непродуманных действий кремлевского тирана Владимира Путина и его свиты, пишет «НБН», ссылаясь на материал The Washington Post, опубликованный на официальной странице ГУР Минобороны.

По словам Буданова, российская верхушка «перегрела» ожидания местного социума, поскольку регулярно утверждала — РФ самая могущественная сила в мире, и, в итоге, Путин сам поверил в такие «вбросы». В частности, в реальности оказалось — «вторая армия мира» абсолютно «не настолько мощная, как они думали». Впрочем, несмотря на колоссальные потери в Украине, российско-оккупационные войска демонстрируют высокий потенциал в быстром восстановлении своих сил.

Кроме того, глава ГУР МОУ добавил — вопреки тому, что, инициировав вторжение в нашу страну, Путин совершил стратегическую ошибку, Украина не должна недооценивать вышеописанную характеристику относительно оперативного восполнения «живой силы» врага, и, судя по всему, «со следующим режимом» все может измениться, или хотя бы появится «окно возможностей».

Ранее мы писали о том, что Буданов прогнозировал сроки масштабного наступления оккупантов, указав на его ключевую цель.