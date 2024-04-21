О том, что инциденты, подобные сегодняшним взрывам в Севастополе и далее не прекратят повторяться на объектах военной инфраструктуры страны-агрессора на территории временно оккупированного Крымского полуострова, вопреки всем защитным мерам захватчиков, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Военно-морских сил ВСУ (ВМС) Дмитрия Плетенчука, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Плетенчука, сейчас отмечаются действия россиян, направленные на прикрытие боевые единиц плавсредствами обеспечения из состава Черноморского флота, что, принципиально, является некоторым пересмотром тактики, и переходом к «почти новой».

Однако, несмотря на все вышеописанное, с точки зрения ВМС, можно сделать неутешительный вывод для оккупантов — идентичные происшествия «и в дальнейшем будут случаться на объектах военной инфраструктуры нашего врага в нашем Крыму».

Ранее наш информационный портал публиковал видео, на котором можно рассмотреть, как горел российский корабль в Севастополе.