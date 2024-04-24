О том, что спикер-республиканец Майк Джонсон несколько шокировал как Вашингтон, так и страны-союзники по всему миру, поскольку позволил Палате представителей отдать голоса за пролонгацию помощи Украине, пишет «НБН», ссылаясь на материал Financial Times.

Предполагается, что подобная смена позиции станет колоссальным поворотом для Джонсона, который ранее многократно голосовал против помощи Украине. Таким образом, пересмотр решения является кульминацией многомесячной «закулисной» кампании, проведенной разведками Украины и США, функционерами Белого Дома, европейскими дипломатами и украинской религиозной диаспорой, в итоге, переубедивших Джонсона.

Кроме того, круг людей, близких к Джонсону, утверждают — республиканец-трампист якобы давно выражает сочувствие «судьбе украинского народа» и в течение последних месяцев пытался отыскать путь, удовлетворяющий обе враждующие фракции внутри собственной партии, но не мог осуществить это оперативно, поскольку ему «не хватало ясности».

Ранее мы писали о том, как в ISW комментировали угрозы Шойгу усилить удары по Украине в ответ на помощь США.