О том, что в процедуре предоставления/продления беженцам из Украины временного вида на жительство на территории Германии, не указано требований о непременном наличии у граждан других государства действующего паспорта, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя Сената Берлина (фактическое правительство немецкой столицы), опубликованное в Deutsche Welle.

По словам немецкого чиновника, все вопросы, касающиеся пребывания иностранцев в Германии относятся к компетенции органов власти любой из 16 федеральных земель, в частности, право на обоснование нахождения украинцев в ФРГ и все аналогичные возможности, по-прежнему станут сохраняться в силе, вне зависимости от решений МИД/Кабмина Украины.

Кроме того, если украинское диппредставительство/консульство не выдаст или не продлит своему гражданину паспорт, основываясь лишь на отказе мужчины в прохождении службы в армии, то берлинское земельное управление по делам иностранцев (Landesamt für Einwanderung), предоставит этой особе для совершения поездок за границу надлежащий документ, являющийся заменой паспорту.

Ключевое условие — немецкие власти должны получить возможность подтвердить личность такого беженца-украинца.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны Литвы называли условие, при котором помогут Украине вернуть военнообязанных домой.