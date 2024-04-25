О том, что Вильнюс намерен предложить идентичную помочь Киеву, но есть один нюанс, который позволит отложить данный процесс на неопределенный срок, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Министерства обороны Литвы Лауринаса Кащюнаса, опубликованное изданием Delfi.

По словам Кащюнаса, Вильнюс пока еще возьмет паузу на то, чтобы обдумать такую помощь Украине. Однако, вопреки тому, что в Литве еще не перешли к прямому рассмотрению конкретных мер, касающихся военнообязанных украинцев, соответствующие литовские структуры внимательно следят за тем, как данный вопрос урегулирует Польша.

Впрочем, пока сказать можно одно — в Литве никто не станет сразу «собирать» украинских мужчин и отвозить в их воюющее государство, но эта «прослойка» лиц, судя по всему, вскоре будет ограничена в начислении соцвыплат, выдаче разрешений на работу/документов, — весь спектр решений, предварительно предложенный «польской стороной».

Глава литовского оборонного ведомства резюмировал:

Так что давайте подождем и посмотрим, какой вариант они [Польша] предложат, может быть, он подойдет и для Литвы.

Ранее мы писали о том, что в Минобороны ответили, будут ли ТЦК/СП работать и вручать украинцам повестки за границей.