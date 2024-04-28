О том, что гендиректор Tesla Inc Илон Маск внезапно решил совершить необъявленную поездку в Китай, вероятно, не только с целью проведения переговоров по внедрению/обновлению здесь своего программного обеспечения, пишет «НБН», ссылаясь на материал Bloomberg.

В соответствии с информацией источников, бизнес-джет Gulfstream, зарегистрированный на компанию Маска, SpaceX, в это воскресенье, 28 апреля, осуществил приземление в аэропорту Пекина, приблизительно в 2 час дня по местному времени.

Следует отметить, что сейчас маркетологи Tesla интенсивно работают над возможностью выведения своей наиболее современной версии технологии автопилота FSD на еще «незахваченные» рынки.

В частности, посещение Маском Китая, вероятно, вызвано тем, что ранее автомобили Tesla запрещались на военных базах в КНР/некоторых идентичных правительственных объектах, вследствие проблемной кибербезопасности, связанной с видеокамерами, установленными в авто для работы без вмешательства человека. Кроме того, Пекин не давал разрешения на передачу собраных данных за границу (США), и Tesla была вынуждена хранить их на серверах в Шанхае, как этого требуют местные регуляторы.

Ранее мы писали о том, что Илон Маск оскандалился реакцией на статью Politico о войне в Украине.