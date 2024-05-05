О том, что в эпицентре штурмов армии Путина на Южном участке фронта, традиционно оказались Работино в Запорожской области, а также село Крынки и остров Нестрыга на Херсонщине, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную спикером ОК «Юг» Дмитрием Плетенчуком в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Плетенчука, сейчас сохраняется относительная стабильность ситуации. Однако, единственные сложности — за вчера, 4 мая, произошло несколько большее количество попыток российских штурмов, — 19 штук (обычно подобный показатель слегка ниже).

Спикер ОК «Юг» добавил, что такая активизация «освободителей» объясняется просто — вероятно, оккупантам, в преддверии Пасхи, поставили задачу получить очередные «победы» к праздникам. Впрочем, «вторая армия мира» была остановлена, и враги с потерями отошли на исходные позиции.

Кроме того, на Херсонском участке фронта, в окрестностях всем известных Крынок, захватчики стремятся, хоть и безуспешно, выдавить украинских морпехов с плацдарма, а у Работино «хорошие русские» также прилагают максимальные усилия ради вытеснения подразделений ВСУ с позиций. Также, аналогичная интенсификация действий оккупантов наблюдается в районе острова Нестрыга.

Ранее мы писали о том, что британская разведка объясняла, почему потери РФ вырастут после активизации наступления на востоке Украины.