О том, что в эту пятницу, 10 мая, Вашингтон намерен анонсировать новый пакет военной помощи Украине, в размере 400 млн долларов, пишет «НБН», ссылаясь на источники издания Politico.

В соответствии с данными издания, получившими информацию от ряда высокопоставленных американских чиновников, в рамках вышеописанной поддержки, Украина получит системы вооружения, технику и боеприпасы, которое уже есть на складах США, а именно:

ракеты для систем ПВО/ПРО Patriot;

идентичные боеприпасы, но для переносных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Stringer;

боевые бронемашины Bradley;

легкобронированные военные авто MRAP;

переносные противотанковые комплексы Javelin;

прочее аналогичное, но неуказанное снаряжение.

Ранее мы писали о том, как Песков отреагировал на обвинения США о применении РФ химического оружия в Украине.