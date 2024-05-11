О том, что американское оборонное ведомство смогло обеспечить отправку на позиции украинской армии некоторого объема оружия из предыдущего пакета военной поддержки (объявленного в момент подписания законопроекта президентом США Джозефом Байденом), а также продолжает прилагать максимальные усилия ради доставки оставшегося вооружения и техники, включая новые «пятничные» грузы, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение советника Белого Дома Джона Кирби, опубликованное «Укринформом».

По словам Кирби, являющегося официальным представителем Пентагона и Госдепа США, определенные «вещи» из первоначального пакета уже оказались «на поле боя», то есть в руках украинских военных. Однако, что именно успели доставить — не уточняется из соображений оперативной безопасности.

Функционер добавил, что оперативная доставка военных грузов в Украину стала возможна благодаря предварительному размещению данной помощи на складах в странах Европы. Впрочем, отдельным категориям вооружений (видимо, речь о ПВО/ПРО Patriot), понадобится несколько больше времени, чтобы «дойти» до Украины.

Кирби резюмировал:

Минобороны США [Пентагон] буквально переворачивает небо и землю, чтобы сделать это как можно быстрее. И сейчас еще продолжается работа над теми поставками, которые остались в предыдущем пакете.

Ранее мы писали о том, что вошло в следующий американский пакет военной помощи на 400 млн долларов.