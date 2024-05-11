О том, какие малоизвестные детали, касающиеся начисления новой «правительственной» доплаты в 70 000 гривен следует знать защитникам страны, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, прозвучавшее от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаль в период трансляции «Часа вопросов правительству» в рамках телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

Как стало известно, вышеописанное денежное поощрение для украинских военнослужащих, задействованных «на нуле», было введено с апреля текущего года. Ключевое условия предоставления подобного вознаграждения — необходимость оставаться 30 дней на «первой линии», и, соответственно исполнять поставленные задачи.

По словам Шмыгаля, указанные средства в регулярном порядке станут выплачивать исключительно после того, как защитники встанут на «учет», одновременно подав в оборонное ведомство пакет надлежащей документации, касательно пребывания на передовой на протяжении 30 дней, и тогда:

Все выплаты будут осуществлены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами.

Ранее мы писали о том, что в Раде принят законопроект, существенно повышающий размер штрафов для уклоняющихся от мобилизации.