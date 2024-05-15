О том, что странам Запада, прежде всего, необходимо помочь Киеве остановить текущую войну, а лишь потом — перейти к обсуждению потенциальных мирных договоренностей с Москвой, пишет «НБН», ссылаясь на заявление президента Чехии Петра Павела, опубликованное изданием Sky News.

По словам Павела, безусловно, какое-то компромиссное решения в вопросе мира с РФ может существовать, однако его принятие абсолютно невозможно без получения предварительного согласия не только со стороны Украины, но также и России, и государств-союзников, которые должны стать «гарантами этого соглашения».

Отдельно президент Чехии подчеркнул — Североатлантический Альянс не сможет разместить свои армии на территории Украины, «чтобы они воевали», так как будет означать начало открытой войны между РФ и НАТО:

Никто не хочет такого конфликта в Европе.

Ранее мы писали о том, что президент Чехии сообщал, когда Украина получит первую партию боеприпасов.