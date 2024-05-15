О том, какие данные будут обязаны внести украинские мужчины мобилизационного возраста (18-60 лет) в электронном кабинете военнообязанного, и чем еще будет отличаться данный сервис, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение оборонного ведомства Украины, предоставленное по запросу LIGA.net.

В частности, в субботу, 18 мая, с одновременным вступлением в силу закона, усиливающего мобилизационные мероприятия в стране, всем военнообязанным дадут не более 60 дней на обновление своей персональной и контактной информации в только запущенном э-кабинете — номера телефона, электронной почты (если есть) и фактического места проживания.

В Минобороны уверили — в данное приложения заранее интегрировали комплексные меры защиты данных, включая необходимый аттестат соответствия, что согласуется с нормами действующего законодательства.

Таким образом, военнообязанным могут не беспокоиться о «сливе» данных, подчеркнули в оборонном ведомстве:

Россияне не получат никакой информации об украинских людях, потому что это наша самая большая ценность.

Ранее мы писали о том, что Рада приняла законопроект, существенно повышающий размер штрафов для уклонистов.