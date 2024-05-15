О том, что и сейчас путинская армия не прекращает попыток прорвать оборону защитников у Часов Яра, пишет «НБН», ссылаясь на заявление представителя оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назара Волошина, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Волошина, в течение ни последних дней, ни всей предыдущей недели, оккупанты не достигли никаких существенных успехов у данного города, однако продолжают попытки занять господствующие высоты, у которых располагается Часов Яр, с целью перейти к дальнейшему продвижению на Дружковку, Краматорск, Славянск. Таким образом, воины Сил Обороны контролируют боевую обстановку как вблизи Часового Яра, так и в прилегающем периметре.

Кроме того, подчеркнул спикер «Хортицы», оккупанты сосредотачивают усилия на потенциальном прорыве обороны ВСУ к западу от Бахмута, стремясь выйти на линию по каналу Северский Донец-Донбасс, чтобы овладеть Часовым Яром, тем самым сформировав условия для дальнейшего перемещения к Краматорской агломерации, но силы РФ так и не смогли пересечь водную преграду.

Ранее мы писали о том, что в «Хортице» рассказывали, осталась ли угроза оперативной оккупации Харькова.