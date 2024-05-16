О том, почему вышеописанный приказ уже отменен, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, обнародованное в официальном Facebook-профиле первого вице-премьера/главы Минэкономики Юлии Свириденко.

По словам Свириденко, вследствие возникновения колоссального резонанса в отечественном социуме, спровоцированного вышеописанным приказом относительно бронирования работников техно-гигантов, таких, как Glovo, Favbet и Visa, постановление пока аннулируется, и эксперты попробуют разобраться и проанализировать ситуацию, выработав отдельное решение для каждой данной компании.

Также, этот казус послужит дополнительным аргументом, позволяющим ускорить разработку обновления правительственного постановления № 76, чтобы документ соответствовал «требованиям времени и потребностям бизнеса».

Ранее мы писали о том, что в парламенте приняли и подписали законопроект, существенно повышающий размер штрафов для уклонистов.