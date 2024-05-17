О том, что в парламенте зарегистрирован очередной проект закона под номером 11260, предусматривающий внесение изменений в статью 336 «Уголовного кодекса Украины», которая устанавливала уголовную ответственность для уклонистов, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Верховной Рады Украины (ВРУ).

В частности, парламентарии предлагают заменить заключение сроком от 3 до 5 лет, как это указано в действующий нормах законодательства, на штрафные санкции в размере от 51 000 гривен до 85 000 гривен или отправку на общественные работы, на время от 160 до 240 часов. Кроме того, возможно введение исправительных работ сроком от 1 до 2 лет/ограничение прав и свобод сроком от 1 до 2 лет.

Следует отметить, что на данный момент в «Уголовном Кодексе Украины» уже есть статья 337, предусматривающая несение отдельной уголовной ответственности за игнорирование процедуры воинского учета/учебных (специальных) сборов.

Ранее мы писали о том, какие штрафы для уклонистов уже одобрила Рада.