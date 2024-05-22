О том, что на протяжении последних нескольких дней, армия Путина вторично прицельно обстреляла дошкольные учебные заведения Харьковской области, пишет «НБН», ссылаясь на фотоматериал, обнародованный в официальном Telegram-канале Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

Следует напомнить, днем ранее оккупанты сбросили управляемые/корректируемые авиабомбы (КАБы) территории детского сада, расположенное в поселке Золочев Богодуховского района (Харьковщина).

В эту среду, 22 мая, «освободители» осуществили ракетную атаку на детсад в Чугуеве, вследствие чего, по обновленной информации, травмированы 8 человек.

В ГСЧС добавили — удар РФ по детсаду в Чугуеве спровоцировал возникновение пожара и сопутствующие разрушения. Возгорание, охватившее площадь в 0,2 квадратного километра, было успешно ликвидировано пожарными.

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Фото — t.me/dsns_telegram

Ранее мы писали о том, что Синегубов сообщал о раненых гражданах в Чугуеве.