О том, что аналитики военных разведок Великобритании и США получили доказательства отправки военного типа помощи (летального) Китаем в Российскую Федерацию, которая затем применяется на передовой в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы британского оборонного ведомства Гранта Шеппса, опубликованное Reuters.

По словам Шеппса, вышеописанная информация позволяет обоснованно утверждать — китайская летальная помощь поступает прямо сейчас или планируется к отправке государству-террористу в ближайшее время, что является «важным событием».

Глава Минобороны Великобритании подчеркнул, что странам-партнерам Украины следует быть «обеспокоенными этим», поскольку в начале текущей войны, Китай позиционировал себя государством, имеющим «сдерживающее влияние на президента России Владимира Путина».

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