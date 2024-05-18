О том, что в Белом Доме с глубоким вниманием относятся к развивающемуся сотрудничеству между РФ и КНР, активно отслеживая отношения Си Цзиньпина и Владимира Путина, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, озвученную советником администрации Джозефа Байдена и официальным представителем Госдепа США Джоном Кирби, и опубликованную «Укринформом».

По словам Кирби, ответившего на вопрос, касающийся того, о чем сигнализируют «теплые объятия» двух лидеров в период проведения встречи в Пекине, — необходимо оставить «этим двум мужчинам» возможность поговорить о содеянном. В частности, советник Белого Дома подчеркнул, что Путину и Си Цзиньпину следует обсудить нормальность обнимания друг друга [на публике].

Кроме того, Кирби подчеркнул, что США серьезно относятся как к вызовам, идущим со стороны России и Китая, так и к перспективам отношений, развивающимся между ними.

Представитель Госдепа США акцентировал:

Что является общим у них, так это желание бросить вызов международному порядку, основанному на правилах, бросить вызов сети альянсов и партнерств.

Ранее мы писали о том, что Путин на встрече с Си Цзиньпином высказывался о «тесных связях» РФ с Китаем.