О том, что переговорный процесс с РФ, касающийся потенциального обмена военнопленными, не прекращается, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение, озвученное омбудсменом (уполномоченный парламента по правам человека) Дмитрием Лубинцом в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Лубинца, отсутствие взаимных обменов с РФ, фиксируемое в последнее время, судя по всему, вызвано заменой некоторых высокопоставленных чиновников в стране-агрессоре, однако коммуникация все еще продолжается. Кроме того, Киев активно ищет дипломатов, которые смогли бы оказать дополнительное влияние на позицию Москвы относительно защитников Мариуполя.

В частности, омбудсмен подчеркнул — россияне предвзято относятся именно к защитникам Мариуполя, перемещая таких украинцев в отдельные пенитенциарные учреждения на своей территории. Также, российские силовики постоянно ищут среди защитников Мариуполя тех военнопленных, касательно которых можно безнаказанно и демонстративно провести публичные судилища, то есть на данном этапе, возвращение «азовцев» на Родину находится под большим вопросом.

Лубинец резюмировал:

Мы ищем новых посредников, которые могут помочь нам вернуть всех военнопленных, гражданских заложников, в том числе защитников Мариуполя.

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