О том, что правительства некоторых стран Североатлантического Альянса выказывают потенциальную готовность по отправке в Украину дополнительных систем ПВО/ПРО Patriot, пишет «НБН», ссылаясь на заявление посла нашей страны при НАТО Натальи Галибаренко, опубликованное «Укринформом».

По словам Галибаренко, сейчас не прекращается работа «на всех уровнях» касательно возможных поставок Patriot, однако достижение успеха в этом дипломатическом процессе — «нелегкая задача». В частности, далеко не у всех государств-членов НАТО имеются на вооружении Patriot, необходимые Украине для ликвидации российской «баллистики».

Кроме того, страны, располагающие указанными системами ПВО/ПРО, не считая США, на самом деле имеют единицы таких комплексов, потому вынуждены оценивать собственные возможности с точки зрения своей нацбезопасности, внутренней политической ситуации, и, иногда — последствий будущих выборов.

Впрочем, вопреки всем вышеописанным сложностям, есть и «определенные продвижения», подчеркнула посол при НАТО:

…Некоторые страны выражают потенциальную готовность предоставить Украине системы Patriot. [Но] ставят вопрос, чем эти системы заменить, и этот момент мы также должны принимать во внимание.

Ранее мы писали о том, что у Буданова рассказывали, зачем РФ ищет обломки ракет Patriot на захваченных территориях Украины.