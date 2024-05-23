Представитель ГУР МОУ в эфире национального телемарафона сообщил, что россияне готовят новые информационно-психологические операции для дискредитации Украины. В частности, РФ продолжит раскручивать тему падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, информирует «НБН».

Как рассказал Юсов, следственный комитет РФ в июле представит какие-то сфальсифицированные доказательства. Лепить доказательную базу, что пока плохо получается, российское ведомство намерено из обломков ракет Patriot, которые захватчикам приказали искать на ВОТ.

Также, по словам представителя украинской разведки, российские пропагандисты будут пытаться привлечь нашу страну к теракту в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Параллельно рупоры путинского режима продолжат раскручивать тему «нелегитимности» руководства Украины.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов ответил, действительно ли ВС РФ начали наступление на Харьковщине для создания буферной зоны, как заявляет Кремль.