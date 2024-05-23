О том, что российская верхушка планирует внедрить комплекс легализации статуса «соотечественников за рубежом» в качестве усиления методов формирования информационных предпосылок, в дальнейшем оправдывающих агрессию и проведение гибридных операций в иных странах, пишет «НБН», ссылаясь на Институт изучения войны (ISW).

Накануне, 22 мая, глава «Россотрудничества» Евгений Примаков сообщил пропагандистскому агентству «ТАСС» — его структура стремится внедрить проект «электронной карточки соотечественника», дающий возможность россиянам за рубежом получать доступ к определенному ряду госуслуг, а также посещать РФ, легально работать в государстве-террористе, и даже подавать заявки на оформление российского гражданства в ближайшей перспективе.

Предполагается, что пилотная версия данной российской «инициативы» будет запущена сразу в нескольких неназванных соседних странах, в рамках которой станут выдавать первые карточки к концу текущего года. В частности, «соотечественники» смогут предоставлять свои личные идентификационные данные посредством онлайн-заявки, в обмен на карту и открытие доступа к разнообразным услугам, которые, судя по всему, станут доступны через неопределенную онлайн-сервис.

Глава «Россотрудничества» подчеркнул — якобы у РФ имеется от 20 до 40 миллионов «соотечественников» или потенциальных сограждан за рубежом, однако не совсем понятно, что именно вкладывается в это сомнительное определение.

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, почему РФ пришлось начать повторное наступление в Украине раньше, чем она планировала.