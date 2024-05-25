О том, что субботней ночью, после наступления 1 часа, путинская армия нанесла серию из 4 ракетных ударов как по Харькову, так и по Харьковскому району, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, обнародованную в официальном Telegram-канале местной областной прокуратуры.

Как стало известно, на территории Слободского района, одна ракета попала в здание лицея, а другая — в промышленную зону. Обошлось без травмированных граждан. Однако, зафиксированы повреждения у 15 частных авто и фасада 9-этажного жилого дома. Также, на территории Харьковского района задокументированы 2 попадания по открытой местности. Здесь также нет пострадавших.

На месте инцидентов ведется работа прокуроров и следственной группы Нацполиции, с целью фиксации военных преступлений государства-террориста.

Ранее наш информационный портал писал о том, как Синегубов оценивал риск нового наступления РФ на Харьков со стороны Сумщины.