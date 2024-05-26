О том, что страны-партнеры Украины должны оперативно предоставить Киеву больше систем противовоздушной обороны, и сделать это в оперативном порядке, пишет «НБН», ссылаясь на заявление, опубликованное в официальном X-аккаунте Высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепа Борреля, резко высказавшегося об атаке РФ на гипермаркет «Эпицентр» в Харькове.

По словам Борреля, он категорически осуждает последние ужасающие нападения страны-агрессора на город Харьков, — речь идет, в том числе, и об авиаударе по переполненному торговому центру, из-за которого зафиксированы многочисленные «убийства и ранения мирных жителей».

Верховный дипломат ЕС добавил, что подобные систематические преступления Кремля, направленные на мирное население и гражданскую инфраструктуру Украины, в очередной раз подчеркивают необходимость [для Европы] оперативно усилить поддержку средствами ПВО, что позволит спасти жизни граждан и защитить украинские города.

Ранее мы писали о том, какое количество погибших в «Эпицентре» называл глава Харьковской ОВА утром 26 мая.