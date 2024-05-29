О том, как выглядит вышеуказанный населенный пункт после того, как пилоты государства-террориста сбросили на него полуторатонную авиабомбу (корректируемую/управляемую или КАБ), осознанно нацелив удар на частный жилой сектор, пишет «НБН», ссылаясь на официальный Facebook-профиль Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Как стало известно, обломками фугасного российского боеприпаса были разрушены и повреждены более 100 домовладений. При этом, спасателям пришлось привлечь для ликвидации масштабных пожаров тактического робота Magirus-Wolf-С1, что позволило сохранить в безопасности жизни и здоровье личного состава.

В ГСЧС добавили — не менее 7 часов пожарные активно боролись с пожаров, и локализировав возгорание жилых домов на общей площади более 1,5 квадратного километра.

Кроме того, в период ведения спасательной операции, был обнаружен мужчина, отравившийся продуктами горения — «чрезвычайники» транспортировали пострадавшего в больницу на госпитализацию.

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Фото — facebook.com/MNS.GOV.UA

Ранее мы писали о том, что Синегубов сообщал о возросшем количестве жертв авиаудара РФ по харьковскому «Эпицентру».