О том, по каким номерам «горячих линий» Сумской и Харьковской ОВА (областных военных администраций) следует обращаться гражданам, намеренным экстренно покинуть опасные регионы, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение вице-премьер-министра/главы реинтеграционного ведомства Ирины Верещук, прозвучавшее в публикации официального Telegram-канала Минреинтеграции Украины.

По словам Верещук, нижеуказанные номера телефонов могут оказать решающее значение для населения, нуждающегося как в помощи, и в предоставлении информации, касающихся эвакуации из приграничных/прифронтовых районов, считающих небезопасными из-за вторжения и ударов армии Путина:

0-800-301-501 — «горячая линия» Сумской ОВА;

0-800-339-291 — идентичный колл-центр Харьковской ОВА.

Кроме того, если гражданам не удастся воспользоваться услугами по вышеописанным номерам, следует набрать короткий номер консультационной службы Минреинтеграции — 1548.

Ранее мы писали о том, что Синегубов сообщал о возросшем количестве жертв авиаудара РФ по харьковскому «Эпицентру».